الاتحاد الوطني يعلن مرشحه لوزارة البيئة الاتحادية

2024-11-01 19:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، (1 تشرين الثاني 2024) عن مرشحه لمنصب وزير البيئة خلفاً للمستقيل نزار آميدي.

وقال رئيس كتلة الاتحادي الوطني النيابية، هريم كمال آغا في تصريح للإعلام الكردي إنه "تم "ترشيح (هلو العسكري) لمنصب وزير البيئة الاتحادي خلفاً لنزار آميدي”.

وأوضح أن "العسكري هو الرئيس السابق لهيئة البيئة في إقليم كردستان"، لافتا إلى أن "كتاب ترشيحه موجود في رئاسة مجلس النواب وينتظر التصويت عليه في قادم الأيام".

وكان وزير البيئة، نزار آميدي، قد أعلن مساء الجمعة الماضية، عن استقالته من المنصب.

وكشف مصدر مطلع، لـ"بغداد اليوم"، ان وزير البيئة "استقال ليتفرغ لعمله الحزبي في الاتحاد الوطني الكردستاني، لاسيما بعد ان حقق الاتحاد نتائج إيجابية في انتخابات برلمان اقليم كردستان".

وأوضح، ان "آميدي سيتولى مسؤولية المكتب السياسي للاتحاد الوطني في بغداد".