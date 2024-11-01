بينها تفعيل الاستجوابات.. نائب يكشف عن أولوية البرلمان بعد انتخاب رئيسه

2024-11-01 19:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل أحمد الشرماني، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، عن اولويات مجلس النواب بعد حسم ملف انتخاب رئيسه.

وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أولويات مجلس النواب ستكون خلال الأيام المقبلة بعد حسم انتخاب رئيس البرلمان، تمرير القوانين الخلافية وكذلك تفعيل دور الاستجوابات داخل البرلمان"، مشيراً الى أن "الرئيس الجديد محمود المشهداني سيكون له دور في تقريب وجهات النظر بشأن القوانين الخلافية".

وأضاف ان "مجلس النواب سوف يتجه نحو تفعيل دوره الرقابي على مؤسسات الدولة كافة، وسيتم تفعيل ملف الاستجوابات، خاصة ان هناك طلبات استجواب مقدمة منذ فترة طويلة، لكن كانت مجمدة بسبب الخلافات والانقسامات داخل البرلمان طيلة الأشهر الماضية".

وحسم مجلس النواب، أمس الخميس، ملف منصب رئيس المجلس، حيث منح الثقة الى محمود المشهداني بعد جولتين من عملية التصويت.



