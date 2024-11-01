الداخلية تنفي انفجار بطارية هاتف داخل مرقد الإمام علي عليه السلام

2024-11-01 20:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، انفجار بطارية هاتف داخل مرقد الإمام علي عليه السلام في محافظة النجف الأشرف.وذكر الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن (انفجار بطارية جهاز نقال داخل مرقد الإمام علي عليه السلام )".وأضاف، أن "ما جرى هو احتراق بسيط جدا لبطارية جهاز هاتف بالقرب من إحدى نقاط التفتيش، وليس انفجارا"، داعيا إلى، "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها".