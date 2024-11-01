الاستخبارات والأمن تطيح بإرهابيين اثنين في السليمانية وديالى

2024-11-01 20:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكنت مديرية الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، من الإطاحة بإرهابيين اثنين في محافظتي السليمانية وديالى.وذكرت المديرية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي، في الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، عبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة إلى المديرية ذاتها، من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الهاربة من القضاء، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4 من قانون مكافحة الإرهاب)"، مبينا، أن إلقاء القبض جاء أثناء تواجده في محافظة السليمانية".وأضافت، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى، ألقت القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق قضايا إرهابية في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب)"، مؤكدة، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وأُحيلا إلى الجهات المختصة".