الداخلية توضح ملابسات حادث "انفجار" هاتف نقال داخل ضريح الإمام علي (ع)

2024-11-01 20:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (1 تشرين الثاني 2024)، ملابسات حادث "انفجار" هاتف نقال داخل ضريح الإمام علي (ع) في النجف.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت أنباء عن وجود (انفجار بطارية جهاز نقال داخل مرقد الإمام علي عليه السلام)، ونود ان نبين ان ما جرى هو احتراق بسيط جدا لبطارية جهاز هاتف بالقرب من احدى نقاط التفتيش، وليس انفجاراً".

ودعا ميري الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها".