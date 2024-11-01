الاستخبارات تطيح بإرهابيين اثنين في السليمانية وديالى

2024-11-01 20:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، عن الإطاحة بإرهابيين اثنين في السليمانية وديالى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع، وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة من إلقاء القبض على أحد العناصر الارهابية الهاربة من القضاء، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (4 من قانون مكافحة الارهاب)، أثناء تواجده في محافظة السليمانية".

وأضافت أنه "في السياق ذاته، وبمتابعة ميدانية حثيثة، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى، القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق قضايا إرهابية في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (4 إرهاب)، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحقهما وأُحيلا الى الجهات المختصة".