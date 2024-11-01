2024-11-01 20:36:04 - المصدر: ايشان

حذر المتنبئ الجوي من هيئة الأنواء الجوية، محمود عبد اللطيف، اليوم الجمعة، من حالة مطرية تكون أكثر عمقاً، وعواصف رعدية وصفها بـ “الشديدة” ستضرب العراق في الأيام المقبلة. وكتب عبد اللطيف في منشور عبر صفحته على فيس بوك، تابعته “إيشان”: “من المتوقع أن تتقدم كتلة هوائية باردة ترافق مرتفعاً جوياً وبذلك تنشأ جبهة هوائية باردة […]

ظهرت المقالة ترافقها كتلة باردة.. العراق على موعد مع أمطار أكثر غزارة وعواصف “شديدة” أولاً على ايشان.



