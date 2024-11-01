2024-11-01 20:36:04 - المصدر: ايشان

رأى وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر اواغلو، اليوم الجمعة، أن طريق التنمية سيحقق فائدة كبرى للعراق ودول المنطقة، فيما أشار إلى أن تصاميم طريق التنمية اكتملت بنسبة 90%. وقال اواغلو في تصريح صحفي، إن “المشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء النقل كانت على مستوى الدول الاربعة العراق وتركيا والامارات وقطر، والتواجد في العراق ذو […]

ظهرت المقالة تركيا: العراق سيستفيد كثيراً من طريق التنمية.. التصاميم اكتملت بنسبة ٩٠ بالمئة أولاً على ايشان.



