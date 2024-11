جمعية المصورين في ذي قار تجدد الثقة بوسام معارج رئيسا وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة

2024-11-01 20:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن فرع جمعية المصورين في ذي قار عن تجديد الثقة برئيسها السابق، وسام معارج، رئيسا للجمعية، إضافة إلى انتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة، حيث جرى التصويت في قاعة القصر الثقافي وسط مدينة الناصرية. وصرح الدكتور وسام معارج لشبكة أخبار الناصرية أنه حصل على 70 صوتا، بينما حصل...

