2024-11-01 22:00:11 - المصدر: ايشان

دوت فضيحة داخل الكيان، عقب اكتشاف اختراق تسبب بتسريب وثائق، تخص الحرب وأهدافها، وحسب الإعلام العبري، فإن المتهم الرئيس بالقضية، كان مقرّباً من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن “الفضيحة بديوان رئاسة الوزراء تتعلق بشبهات بأن الوثائق السرية المسربة مست بأهداف الحرب”. وأضافت، أن “المعتقل الرئيسي من ديوان رئاسة الوزراء كان […]

ظهرت المقالة اختراق “يزلزل” الكيان.. نتنياهو يُحاصَر بـ “التسريبات” واعتقال شخص كان قريباً منه أولاً على ايشان.



