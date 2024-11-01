2024-11-01 22:00:11 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة النفط، اتخاذ العراق قراراً بتخفيض الإنتاج إلى ٣،٣ مليون برميل يومياً، تماشياً مع قرارات منظمة أوبك، للحفاظ على التوازن والاستقرار في السوق. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”: “تماشياً مع التزام جمهورية العراق بقرارات منظمة أوبك والدول المتحالفة ضمن اتفاقية التعاون المشترك (DoC) المتعلقة بالتخفيض الطوعي للإنتاج النفطي، نؤكد أن العراق قام […]

ظهرت المقالة العراق يعلن تخفيض إنتاجه النفطي وتقليل الاستهلاك المحلي أولاً على ايشان.



