الأشد بلغت 6 درجات.. العراق يسجل 58 هزة أرضية خلال شهر

2024-11-01 22:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الجمعة، تسجيل (58) هزة أرضية تتراوح قوتها بين درجة و6 درجات، خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي علي عبد الخالق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "من بين الهزات (20) هزة أرضية داخل العراق و(21) هزة داخل إيران بالقرب من حدودها مع العراق".

وأضاف عبد الخالق: "تم تسجيل (12) هزة أرضية داخل تركيا وبالقرب من حدودها مع العراق، في حين سجلت هزه أرضية واحدة داخل سوريا، سجلت هزة أرضية واحدة داخل السعودية و2 على الحدود العراقية _التركية وواحدة على الحدود العراقية السعودية".

وأكد أن "مقدار قوة الأحداث الزلزالية كانت بين درجة الى 6 درجات، في حين بلغت أعماقها البورية بين (2 إلى 39 كم)".