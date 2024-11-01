بعثة الشرطة تصل الى السعودية بغياب 4 لاعبين

2024-11-01 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصلت بعثةُ فريق الشرطة، اليوم الجمعة، (1 تشرين الثاني 2024)، إلى السعودية تحضيراً لمواجهةِ الأهلي السعودي يوم الاثنين المُقبل ضمن منافساتِ بطولةِ نخبة آسيا لحسابِ الجولةِ الرابعة.

وأجرى فريق الشرطة أولى وحداته الاستشفائيّة في صالةِ الجيم.

فيما تواصلَ وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، مع رئاسةِ الوفد للاطمئنان على وصولهم، مؤكداً دعمه الكامل لتذليلِ جميع العقبات التي تقفُ أمامهم.

ووجه وزير الداخلية رسالةً تحفيزيةً إلى اللاعبين، داعياً إياهم لتقديمِ أداءٍ مميزٍ يعكس صورةً مشرفةً عن الوطن.

وتغيبَ عن الوفدِ أربعةُ لاعبين بسبب الإصاباتِ التي تعرضوا لها مؤخراً مع الفريق، وهم: عبد المجيد أبو بكر، حسن رائد، أحمد زيرو، وأحمد فرحان.