النقل تعلن كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ 12 ساعة الماضية

2024-11-01 23:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النقل، كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ 12 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "كميات الامطار خلال 12 ساعة الماضية اي من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 9 مساءً والصادرة من قسم الارصاد الجوية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".



