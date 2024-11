2024-11-01 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر يشهد الوضع في مجلس محافظة كركوك حالة من الارباك نتيجة لعدم الرضا على اداء اعضائه من قبل جهات وكتل سياسية عدة والتي طالبت بالرجوع الى اتفاق فندق الرشيد لانجاح عمل المجلس المحلي للمحافظة . وفي هذا الشأن أكد الأمين العام للمجلس الوطني الموحد حاتم الطائي انه طالبنا بتنفيذ اتفاق فندق الرشيد كونه …

The post غموض وتلكؤ.. انتقادات تطال اداء اعضاء مجلس محافظة كركوك first appeared on Observer Iraq.