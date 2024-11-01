للمرة الأولى في الجيش العراقي.. المدفعية تقصف بإرشاد من طائرة مسيرة

2024-11-01 23:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "جينز" المتخصصة بالشؤون العسكرية أن القوات البرية العراقية استخدمت للمرة الاولى طائرات مسيرة في مهمة لدعم سلاح المدفعية خلال مناورة عسكرية.

وأشارت المجلة المتخصصة إلى أن هذه الخطوة الاولى من نوعها، جرى الإعلان عنها من جانب وزارة الدفاع العراقية خلال مناورة تمت مؤخرا.

واستند التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ على مشاهد فيديو تظهر طائرة مسيرة من طراز"ايروفيرنمونت بوما" تطلق يدويا، لتقوم بمهمة دعم المدفعية أثناء تدريبات عسكرية تحت اسم "النسر الناري".

واوضح التقرير ان المدفعية المستخدمة خلال المناورات تتألف من 3 مدافع "هاوتزر" ذاتية الإطلاق "ام 109" من عيار 155 ملم، و3 مدافع من طراز "ام 198"، وثلاث مدافع "هاوتزر" من طراز "دي-30" عيار122 ملم، إلى جانب 3 قاذفات صواريخ متعددة الفوهات من طراز "بي ام-21".

وبحسب التقرير؛ فإن وحدات المدفعية المشاركة تابعة للفرق السادسة والتاسعة والسابعة عشرة وكانت بدعم من جانب مديرية المخابرات العسكرية.

ونقل التقرير عن ضابط عراقي قوله إنه "تم خلال المناورة رصد الأهداف وتوجيه النيران لأول مرة باستخدام الطائرات المسيرة".

وبالاضافة الى ذلك، ذكر التقرير أنه جرى نشر رادار مضاد من طراز "تي بي كيو-49" المخصص لكشف مواقع اطلاق قذائف المدفعية والهاون، في إطار المناورات، مشيرا الى ان هذا الرادار شوهد للمرة الاولى في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع في شباط/فبراير الماضي.

ولفت التقرير إلى أن المواقع التي جرت فيها المناورات تظهر أنها تمت في الصحراء على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب الرمادي في محافظة الانبار.

ترجمة: وكالة شفق نيوز