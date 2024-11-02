الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
جريدة الزمان
›
اخبار العراق السياسية
› العدد 8027 2024112
العدد 8027 2024112
العدد 8027 2024112
نسخ الرابط
2024-11-02 01:00:06 - المصدر: جريدة الزمان
واصل المتابعة على جريدة الزمان
موضوعات ذات صلة
الزمان تتجوّل في بغداد: غرق الشوارع والمناطق يعرّي غياب الخدمات
السوداني يلتقي أردوغان لبحث الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون
ثلاث نقاط تمنع تغيير حكومة ديالى.. الإطار لن يسمح بانهيار "الاتفاقيات المركزية"
عشرات المفقودين نتيجة القتال في ولاية الجزيرة السودانية
ميقاتي: توسّع القصف الإسرائيلي مؤشر على رفض مساعي وقف النار
الصحفي والرئيس ذاكرة وطنية إستثنائية
غموض وتلكؤ.. انتقادات تطال اداء اعضاء مجلس محافظة كركوك
نتنياهو "متخوف" ومختبئ تحت الأرض وزوجته تطلب مقاتلات F35 لحماية طائرته