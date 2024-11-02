وفاة لاعب فالنسيا السابق في فيضانات إسبانيا

2024-11-02 08:15:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأعلن نادي فالنسيا الإسباني عن وفاة أحد لاعبيه السابقين، من جراء في الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد.وكان خوسيه كاستييخو (28 عاماً)، الذي لعب ضمن صفوف فالنسيا حتى فريق تحت 19 عاما، من بين أكثر من 200 شخص قتلوا في الفيضانات.وجاء في بيان النادي: "نأسف لوفاة خوسيه كاستييخو، ضحية كارثة دانا".وكانت السلطات الإسبانية رفعت حصيلة قتلى الفيضانات في البلاد إلى 205 أشخاص على الأقل.ومازالت الكثير من الشوارع مغلقة بسبب تراكم المركبات والحطام، مما أدى في بعض الحالات إلى محاصرة السكان في منازلهم، وتعاني بعض الأماكن نقص الكهرباء والمياه والاتصالات الهاتفية.المصدر : سكاي نيوز