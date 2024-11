معاون محافظ ذي قار: إحالة بنايات البلدية للاستثمار أثر بشكل كبير على إيراداتها

2024-11-02 08:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أوضح معاون محافظ ذي قار، المهندس أحمد الحجامي، أن إحالة العديد من بنايات بلدية الناصرية للاستثمار أثّر بشكل كبير على واردات البلدية، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة التظاهرات، حيث تم استغلال الأوضاع المتوترة لإحالة البنايات للاستثمار. وأشار الحجامي خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية إلى أن...

