2024-11-02

شبكة اخبار الناصرية: أكد المعاون الفني لمحافظ ذي قار، المهندس حسن دعدوش، أن الحكومة المحلية تضع على رأس أولوياتها إنجاز المشاريع المتلكئة في المحافظة، وعلى رأسها مجسر الإسكان الذي بدأ العمل به منذ عام 2013، ويعد طريقا حيويًا يربط بين البصرة وذي قار وداخل مركز الناصرية، إضافة إلى مجسر إبراهيم...

