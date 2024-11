2024-11-02 08:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أطلقت OpenAI أداة بحث جديدة مدمجة في ChatGPT، تتيح للمستخدمين تصفح الإنترنت دون الحاجة إلى محركات بحث خارجية مثل جوجل. وتمثل هذه الخطوة تحولاً مهمًا في استراتيجية الشركة وتنافسها في سوق محركات البحث. تتميز الأداة الجديدة بقدرتها على إجراء عمليات بحث تلقائية بناءً على أسئلة المستخدم، مع إمكانية بدء البحث يدويًا عبر...

