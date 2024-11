تحذير من أزمة ديون عالمية تهدد الاستقرار المالي

2024-11-02 10:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر صدر تقرير لصندوق النقد الدولي سلط فيه الضوء على أزمة الديون المتفاقمة عالميا بعد وصولها إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي العالمي، ما يستدعي من الحكومات اتخاذ إجراءات فورية لتعديل أوضاعهم المالية. ويرى الصندوق في تقريره أنه في ظل ما اعتبره انخفاضاً لأسعار الفائدة وتوجه السياسة النقدية نحو الحياد، فإن هناك …

