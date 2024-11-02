صلاح الدين تعلن السيطرة على مياه الأمطار

2024-11-02 10:15:02 - المصدر: واع

صلاح الدين ـ واع ـ فليح العبيديأعلنت مديرية مجاري صلاح الدين، اليوم السبت، السيطرة على الأمطار المتساقطة على المحافظة، فيما أشادت بجهود الكوادر الخدمية والفنية.وقال مدير مجاري محافظة صلاح الدين، ناطق عبيد صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كميات الأمطار التي تساقطت يوم أمس على المحافظة كانت تحت السيطرة، حيث تم استيعابها بفضل الشبكات المتواجدة في معظم مراكز الأقضية".وأوضح أن "هذه السيطرة جاءت نتيجة الاستعدادات المبكرة من خلال صيانة وتسليك الشبكات والمحطات بشكل دوري من قبل الكوادر الفنية في مديرية مجاري صلاح الدين".وأضاف أن "المديرية قامت بصيانة وتشغيل معظم الآليات المختصة المتواجدة في مراكز الأقضية والنواحي، رغم قلة التخصيصات المالية وعدم توفرها لأكثر من ستة أشهر"، مشيداً "بجهود الكوادر الخدمية والفنية، التي ساهمت في تجاوز العديد من المشاكل".من جهته، أشار قائممقام قضاء بيجي، عادل أحمد علي، إلى أن "المدينة لم تشهد أي زخات أمطار كبيرة، بل كانت هناك أمطار خفيفة ومتقطعة تمت السيطرة عليها، لكون معظم مناطق بيجي مخدومة بشبكات المجاري".بدوره ذكر مدير بلدية قضاء الدجيل، حيدر رياض الخزرجي، أن "هناك تعاوناً مع مركز مجاري الدجيل في تصريف المياه وتنظيف المنهولات، بمشاركة الآليات التخصصية للبلدية في رفع مياه الأمطار من الشوارع".