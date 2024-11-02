أسلحة واعتدة ومخدرات.. حصيلة ثقيلة "للمشتركات" تسفر عن القبض على 16 متهما في بغداد

2024-11-02 10:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، القبض على 16 متهما وضبط أسلحة واعتدة ومخدرات في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزها المشتركة القت القبض على 16 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم ضبط بحوزته 886 بطاقة ماستر كارد وأجهزة دفع الكتروني بدون تخويل، واخرين بحيازة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة وبترويج وتعاطي المواد المخدرة".

وأضافت "كما ضبطت مفارزها مسدسات عدد 7 وبنادق عدد 5 بالإضافة إلى كمية من مادة الكريستال وأجهزة تعاطيها وادوية منتهية الصلاحية، فيما تم حجز عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط المرورية"، موضحة أنه "تأتي هذه الواجبات من خلال نصب السيطرات المفاجئة (الوقتية) في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة".