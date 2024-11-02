أسعار الذهب تتحول للانخفاض بضغط من الدولار

2024-11-02 10:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تحولت أسعار الذهب للانخفاض، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2736.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:55 بتوقيت بغداد، وانخفضت الأسعار 1.5 بالمئة أمس الجمعة مع قيام بعض المتداولين بعمليات بيع لجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار، فيما واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى حد بعيد عند التسوية عند 2749.2 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 32.42 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 990.45 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1101.25 دولار.

المصدر: وكالات