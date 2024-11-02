اليوم .. الجوية وزاخو في أبرز مباريات دوري النجوم

2024-11-02 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتقام اليوم السبت، ثلاث مباريات في ملاعب بغداد والكوت ودهوك لحساب الجولة السادسة من دوري النجوم للموسم الحالي (2024-2025).ويضيف ملعب الكوت في الساعة الثانية و(45) دقيقة ظهراً لقاء القوة الجوية ونظيره زاخو ،بعد قرار لجنة المسابقات نقل المباراة من ملعب الشعب الدولي الى ملعب الكوت الأولمبي بسبب دخول الاول مرحلة البذور الشتوية .ويشهد ملعب دهوك الدولي في الساعة الخامسة والربع مساءً مباراة أصحاب الأرض فريق دهوك مع القادم من بغداد فريق الكرخ .وتختتم مباريات اليوم بلقاء فريق الطلبة مع نظيره الميناء القادم من البصرة والمنتشي بالفوز في الجولة الماضية على حساب الزوراء بهدف دون رد في المباراة التي يضيفها ملعب المدينة في الساعة الخامسة والربع مساءً.