2024-11-02 10:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الطقس ليوم غد الاحد سيكون غائماً جزئياً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون غزيرة في المنطقة الشمالية وحدوث عواصف رعدية فيما ستنخفض […]

ظهرت المقالة بدءاً من يوم غد الأحد.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار تشتد غزارتها في كردستان أولاً على ايشان.



