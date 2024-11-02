عشرات القتلى جنوبا وبقاعا و19 إصابة في وسط إسرائيل

2024-11-02 12:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

دمار جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية البزالية - قضاء الهرمل في سهل البقاع اللبناني (أ ف ب)

سقط ما لا يقل عن 57 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة اليوم الدامي، أمس الجمعة، جراء الغارات الإسرائيلية في قضاء بعلبك، في وقت تواصلت الغارات والقصف على مناطق عدة في جنوب لبنان موقعة قتلى وجرحى.

إسرائيلياً، قالت الشرطة الإسرائيلية إن 19 شخصاً أصيبوا في منطقة شارون بوسط إسرائيل وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في وقت لاحق إنها هاجمت "هدفاً حيوياً في شمال فلسطين المحتلة" بطائرات مسيرة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم مرتبطاً بالإصابات.

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وعلى وقع تعثر مساعي وقف النار، أنحى زعماء لبنانيون على إسرائيل باللائمة في عرقلة التوصل إلى أي اتفاق.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي "التصريحات الإسرائيلية والمؤشرات الدبلوماسية التي تلقاها لبنان تؤكد العناد الإسرائيلي في رفض الحلول المقترحة والإصرار على نهج القتل والتدمير".

وذكر رئيس البرلمان نبيه بري أن إسرائيل "أهدرت أكثر من فرصة محققة" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وبري حليف لـ"حزب الله" وهو أيضاً القناة الدبلوماسية الرئيسة المستخدمة في التوسط مع الجماعة اللبنانية.

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