2024-11-02 12:09:04 - المصدر: ايشان

اضطرت الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، للاعتذار مجددا على هفوات وزلات لسان تيم والز المرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. هذه المرة، قام تيم والز بوصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بأنه من ممثلي التوجه الجنسي غير التقليدي. وقال مصدر في حملة هاريس لصحيفة نيويورك بوست، إن أحد المشاركين في تجمع […]

ظهرت المقالة مكتب هاريس الانتخابي يعتذر عن اتهام إيلون ماسك بالشذوذ الجنسي أولاً على ايشان.



