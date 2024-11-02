2024-11-02 12:09:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم السبت، تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 – 2024، مبيناً أن السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%). وقال الغراوي، في بيان تلقته منصة “إيشان”، إن “حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس […]

ظهرت المقالة في أقل من عامين.. العراق يسجل 15 ألف حادث سير أغلبها بسبب “السائق” أولاً على ايشان.



