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في أقل من عامين.. العراق يسجل 15 ألف حادث سير أغلبها بسبب “السائق”

في أقل من عامين.. العراق يسجل 15 ألف حادث سير أغلبها بسبب “السائق”
في أقل من عامين.. العراق يسجل 15 ألف حادث سير أغلبها بسبب “السائق”
2024-11-02 12:09:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم السبت، تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 – 2024، مبيناً أن السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%). وقال الغراوي، في بيان تلقته منصة “إيشان”، إن “حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس […]

ظهرت المقالة في أقل من عامين.. العراق يسجل 15 ألف حادث سير أغلبها بسبب “السائق” أولاً على ايشان.

في أقل من عامين.. العراق يسجل 15 ألف حادث سير أغلبها بسبب “السائق”

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