2024-11-02 12:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في مركز التموين التابع لوزارة التجارة في محافظة ذي قار اليوم الخميس عن حذف اكثر من 400 اسم لمتوفين ومسافرين من قاعدة بيانات البطاقة التموينية في المحافظة خلال شهر تشرين الاول من العام الحالي . وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ، ان نتائج التدقيق الدورية الاخيرة...

