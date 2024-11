أنواء الناصرية: أجواء غائمة بدون أمطار ودرجات حرارة معتدلة

2024-11-02 12:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت دائرة أنواء الناصرية أن الأجواء الغائمة ستستمر في محافظة ذي قار لليومين المقبلين، بدون فرصة لتساقط الأمطار. وأوضح مدير الدائرة، أحمد كريم، في تصريح لشبكة اخبار الناصرية أن الطقس سيبقى غائمًا إلى غائم جزئي، نتيجة مرتفع جوي علوي قادم من شرق العراق، مما أدى إلى حالة...

