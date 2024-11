2024-11-02 13:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر تحولت أسعار الذهب للانخفاض، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2736.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:55 بتوقيت بغداد، وانخفضت الأسعار 1.5 بالمئة أمس الجمعة مع قيام بعض المتداولين بعمليات بيع لجني الأرباح بعد …

