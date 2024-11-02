مفوضية حقوق الانسان تجدد الدعوة لتطبيق قوانين حماية الصحفيين في العراق

2024-11-02 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

جددت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، دعوتها للعمل وبذل الجهود لتطبيق القوانين المختصة لحماية الصحفيين عن الانتهاكات والخروقات المرتكبة تجاههم.

وقالت المفوضية في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لأنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وتلقته "بغداد اليوم"، إنها" تجدد دعوتها الى الجهات الوطنية كافة والمجتمع المدني لمزيد من العمل وبذل الجهود لتطبيق القوانين المختصة لحماية الصحفيين عن الانتهاكات الخروقات المرتكبة تجاههم، ومنع ممارسة أعمالهم والاعتداء عليهم بأي شكل من الاشكال، مؤكدين على حرصنا الدائم على إيلاء هذا الامر أهمية بالغة باتخاذ التدابير اللازمة واجراء التحقيقات الشفافة والقصاص من مرتكبي مثل هذه الجرائم ليشكل ذلك رادعا حقيقيا ويضمن سلامة الصحفيين.

وأضافت، إنه" في الشأن ذاته، فان المفوضية تستثمر الفرصة للإعراب عن استنكارها الشديد للاعتداءات الصهيونية المرتكبة بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وهم يغطون الاحداث الجارية في غزة ولبنان، داعين المجتمع الدولي والأمم المتحدة للقيام بدورهم المنشود بوقف هذه الجرائم المرتكبة والتي تخالف بمضمونها كافة القوانين الدولية والإنسانية ومنعهم من نقل الحقيقة عن ما يرتكب من انتهاكات جسيمة تجاه شعبينا الفلسطيني واللبناني.