الثانية خلال 24 ساعة.. رجل يطلق النار على زوجته بشقته في "زيونة"

2024-11-02 14:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، بقيام رجل بإطلاق النار على زوجته داخل شقته في "زيونة" بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة بين رجل وزوجته تطورت الى استخدام الزوج سلاحه الشخصي نوع مسدس واطلق النار عليها ما اسفر عن اصابتها بجروح خطيرة داخل شقتهما ضمن منطقة زيونة".

وأضاف انه "تم نقل الزوجة الى المستشفى وهي في حالة لا تخلو من الخطورة"، مبينا ان "الزوج لاذ بالفرار الى جهة مجهولة".

هذا وأفاد مصدر امني، امس الجمعة باعتقال شخص قتل زوجته رميا بالرصاص بمساعدة ابن عمه في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "زوجا قتل زوجته داخل دارهما ضمن منطقة الفضل بعدد من الرصاصات استقرت في انحاء مختلفة من جسمها".

وأضاف أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الزوج وابن عمه".