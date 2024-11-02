الطيران المدني: التعاقد مع "ايكاو" سيجعل العراق يجتاز تدقيق السلامة الجوية

2024-11-02 15:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، عن تعاقدات جديدة مع المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي "ايكاو"، فيما أشارت الى أنها ستجعل العراق يجتاز تدقيق السلامة الجوية.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العام السابق تم التعاقد مع المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (ايكاو) وخبراء منها، فضلاً عن خبراء محليين عراقيين لاجتياز التدقيق من قبل المنظمة الدولية على قسم السلامة الجوية أو سلطة الطيران المدني العراقي".وأضاف أن "مجلس الوزراء قرر إضافة تعاقد سلطة الطيران المدني مع خبراء في مجال النقل الجوي والخدمات الأرضية وبرامج السلامة أما عن طريق المنظمة الدولية أو عن طريق الاتحاد الدولي للنقل الجوي".وأشار الى أن "هذه التعاقدات سوف تجعل سلطة الطيران المدني العراقي تجتاز تدقيق السلامة الجوية والتدقيق الشامل".