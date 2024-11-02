وزير الصحة: التسهيلات المقدمة لصناعة الأدوية لم تقدم في أي دولة مجاورة

2024-11-02 15:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم السبت، ان مجموع الأدوية المسجلة في المصانع الوطنية بلغت 1725 نوعاً، فيما اشار الى ان التسهيلات المقدمة لصناعة الادوية لم تقدم في أي دولة مجاورة.وقال وزير الصحة في كلمة له خلال افتتاح مصنعي المنصور والمستقبل، المتخصصين بالصناعات الدوائية، ضمن برنامج الحكومة الداعم لتوطين صناعة الأدوية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي عبر الدائرة التلفزيونية مع رئيس الوزراء، وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع): "لدينا 31 مصنعاً منتجاً و20 آخرين في مراحل مختلفة ما عدا الاجازات المبدئية الممنوحة للشركات"، مشيرا الى ان "مجموع الأدوية المسجلة في المصانع الوطنية بلغت 1725، بالاضافة الى عقود الشركة العامة للادوية للعام 2023 بلغت 526 مليار دينار من مجموع ترليون و650 مليار دينار بنسبة اقل بقليل من 30%".وطالب الحسناوي اصحاب مصانع الأدوية بـ"اعتماد سياسة التكامل والتعاون فيما بينهم للارتقاء بواقع الأدوية والوصول الى الاكتفاء الذاتي والتكامل".واشار الى ان "وزارة الصحة تستورد الادوية من المصانع الوطنية بدلا من الخارج"، مؤكداً أنه "لأول مرة في تاريخ العراق تقدم تسهيلات لصناعة الادوية لم تقدم في أي من دول الجوار سواء على مستوى جودة الادوية اوالاكتفاء الذاتي".