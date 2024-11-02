الأعرجي يبحث مع قائد بعثة الناتو أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين

2024-11-02 15:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم السبت، مع قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق لوكاس سخرورس، أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق لوكاس سخرورس".واضاف، البيان، أن "اللقاء تناول بحث تعزيز أطر التعاون بين العراق وبعثة الناتو وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، لاسيما الاستفادة في تدريب القوات الأمنية بوصفها بعثة استشارية وتدريبية وليست قتالية".وجدد الأعرجي، بحسب البيان، التأكيد على ان "العراق حريص على العمل مع بعثة الناتو ، مشددا على أهمية دعم البعثة للقوات العراقية".من جانبة أكد قائد بعثة الناتو في العراق، أن "الحاجة مستمرة لتبادل الخبرات والاستفادة بين العراق والبعثة، لما يمتلكه العراق من خبرة طويلة ومتراكمة".