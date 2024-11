2024-11-02 15:27:04 - المصدر: جمار

تُماطل السلطات العراقية في توفير نصف كيلوغرام من الشعير لغزلان الريم في المحميات.. عن المحميات الطبيعية العراقية التي لا ينظمها قانون وتعاني من قلة التخصيصات المالية ونقص العلف لحيواناتها

