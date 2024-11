العراق الـ46 عالميا والسابع عربيا بأعلى نسبة إعالة للسكان

2024-11-02 16:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى احتل العراق المرتبة الـ 46 عالميا من أصل 212 دولة والسابعة عربيا بأعلى نسبة إعالة للسكان، حسبما ذكرته مجلة ceo world الأمريكية. وبينت المجلة في تقرير لها، ان "الإعالة العمرية هي مؤشر اقتصادي مهم يمثل التوازن بين السكان المعتمدين اقتصاديًا (من سن 0 إلى 15 عامًا و65 عامًا فأكثر)، والسكان النشطون اقتصاديًا (من […]

