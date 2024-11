استهداف قاعدة جوية قرب تل أبيب بطائرات مسيرة من لبنان

2024-11-02 16:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن حزب الله في لبنان، اليوم السبت، شن هجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة جوية إسرائيلية قرب تل أبيب. وذكر الحزب أنه هاجم قاعدة بلماخيم الجوية الإسرائيلية الواقعة جنوب تل أبيب بطائرات مسيرة. كان الحزب قد أعلن، السبت، شن هجمات صاروخية استهدفت قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب وسط إسرائيل. وأكد الحزب […]

