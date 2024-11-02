2024-11-02 16:36:04 - المصدر: ايشان

شهدت فترة قيادته للقطاع الغربي عمليات فدائية متنوعة الأساليب، إذ أضافت المقاومة في عملياتها تحت قيادته فكرة العبوات الناسفة والتفجيرات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، إنه كمال عدوان، السياسي والقيادي الفلسطيني، الذي كان عضوا في أول مجلس وطني فلسطيني عام 1964 ومن مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1965، اغتاله جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية […]

ظهرت المقالة ملامح مقاوم: كمال عدوان.. القيادي الذي ضرب الكيان بـ”فدائييه” واغتالته 58 رصاصة أولاً على ايشان.



