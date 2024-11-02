اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةشفق نيوزمنوعات › مصرع واصابة 16 شخصاً بحادث سير مأساوي أقصى جنوبي العراق

مصرع واصابة 16 شخصاً بحادث سير مأساوي أقصى جنوبي العراق

مصرع واصابة 16 شخصاً بحادث سير مأساوي أقصى جنوبي العراق
مصرع واصابة 16 شخصاً بحادث سير مأساوي أقصى جنوبي العراق
2024-11-02 16:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، بمصرع واصابة 16 شخصا بحادث سير مروع في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " حادث سير وقع على طريق (سفوان _ ام قصر) جنوبي مدينة البصرة بين عجلتين (فان وتريلة)، حيث أدى لمصرع 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، ان " عجلات الاسعاف والقوات الامنية هرعت لمكان الحادث، لنقل الجثث للطب العدلي، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم ".

واصل المتابعة على شفق نيوز