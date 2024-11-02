2024-11-02 16:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، بمصرع واصابة 16 شخصا بحادث سير مروع في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " حادث سير وقع على طريق (سفوان _ ام قصر) جنوبي مدينة البصرة بين عجلتين (فان وتريلة)، حيث أدى لمصرع 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، ان " عجلات الاسعاف والقوات الامنية هرعت لمكان الحادث، لنقل الجثث للطب العدلي، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم ".