الداخلية العراقية: نسبة الفساد بالجواز الإلكتروني ومنذ العمل به بلغت صفر %

2024-11-02 16:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عدم تسجيل أي نسبة فساد بمعاملات منح الجواز الإلكتروني منذ العمل به ولغاية الآن.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان اليوم، إنه : من خلال الجهات الرقابية في وزارة الداخلية المتمثلة بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية أمن الأفراد وكذلك هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي، وتفعيل المراقبة والمتابعة المستمرة، فقد حقق الجواز الإلكتروني طفرة جديدة في مكافحة الفساد".

وأوضح أنه بلغت نسبة الفساد ومنذ العمل بهذا الجواز صفر % مما يدل على السعي الحثيث لوزارة الداخلية في القضاء على جميع شبهات الفساد، والمضي قدماً في مشروع الأتمتة الإلكترونية في مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية.