وزير الداخلية يصل الناصرية يوم غد الأحد لبحث الملف الأمني

2024-11-02 16:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مصدر في شرطة ذي قار عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، إلى مدينة الناصرية يوم غد الأحد، حيث من المقرر أن يبحث فيها الملف الأمني بشكل مفصل مع كبار القيادات الأمنية في المحافظة. ووفقاً للمصدر قال لشبكة اخبار الناصرية سيكون الوزير الشمري برفقة وفد من...

