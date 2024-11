2024-11-02 17:40:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى شكا رئيس اتحاد جمعيات الفلاحين في النجف محسن عبد الله، اليوم السبت، من أزمة المياه وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، فيما طالب بدعم حكومي. وقال عبد الله في حديث لـ(المدى): "نحن بحاجة ماسة إلى دعم حكومي حقيقي، فالفلاحون يعانون من عدم توفر المياه الكافية لزراعة المحاصيل، وهذا ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني". وأضاف، أن […]

The post أزمة المياه تثير امتعاض الفلاحين ومطالبات بدعم حكومي appeared first on جريدة المدى.