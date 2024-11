الحوادث المرورية تفتك بأرواح العراقيين.. 4 آلاف وفاة منذ 2023 لغاية الآن

2024-11-02 17:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأصبحت الحوادث المرورية ماكينة جديدة تُضاف إلى مكائن سلب وقطف أرواح العراقيين بعد أن كانت الصدارة لماكينات العمليات الإرهابية التي طالتهم خلال العقدين الأخيرين، إذ تجاوزت أعداد ضحاياها 3 أضعاف أعداد ضحايا أعمال العنف والإرهاب خلال العامين الماضيين.وتقتل حوادث الطرق ما يقرب من 1.3 مليون شخص كل عام، أي بمعدل أكثر من وفاتين كل […]

