الجوية يتغلب على زاخو في دوري نجوم العراق

2024-11-02 18:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب نادي القوة الجوية، اليوم السبت، على نادي زاخو بهدف واحد في الجولة السادسة من دوري نجوم العراق.وسجل للقوة الجوية الهدف الوحيد اللاعب علاء عباس في الدقيقة 20 من الشوط الأول من ركلة جزاء.وأكد مدرب الحراس في نادي القوة الجوية عماد هاشم في تصريح العراقية الرياضية- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "النقاط الثلاث مهمة لنادي القوة الجوية بعد فقده سبع نقاط في آخر ثلاث مباريات"، لافتا إلى، أن "الجمهور لعب دورا كبيرا في هذا الفوز من خلال تحفيزه للاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية بعد أن طبقوا توجيهات المدرب، وتوفرت للجوية عدة فرص كانت سانحة للتسجيل".