تحذير من السفر الليلة.. السحب الرعدية مستمرة في أجواء العراق

2024-11-02 18:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، من السفر في الطرق الخارجية الليلة، مشيراً الى أن السحب الرعدية مستمرة في أجواء العراق.

وقال عطية على منصة (الفيس بوك) وتابعته "بغداد اليوم"، إن "السحب الرعدية الممطرة بغزارة تتركز في جهة شمال البلاد واخرى تدخل من جهة غرب البلاد".

وأضاف أن "الغزارة واردة مع البرق والرعد في شمال ووسط وغرب البلاد واقل منها في مدن الجنوب"، مبيناً أنه "لا ينصح بالسفر الليلة في تلك المناطق براً الا للضرورة والحذر لمرتادي الطرق الخارجية بسبب التقلبات".