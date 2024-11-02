الإعلان عن بدء تدفق سيول في 6 وديان حدودية شرق العراق

2024-11-02 18:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلن قائممقام قضاء مندلي وكالة، مازن الخزاعي، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، بدء تدفق سيول في 6 وديان حدودية شرق العراق.

وقال الخزاعي لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ ساعات الصباح الأولى بدأت سيول تتدفق في 6 وديان على الحدود العراقية – الإيرانية ضمن قواطع مندلي وقزانية والقصبات القريبة منهما شرق العراق".

وأضاف ان "معدل التدفق دون المتوسط والتوقعات تشير الى انه سيبقى في مستواه لمدة تصل الى 72 ساعة لكن دون أي مخاطر تؤدي الى غرق القرى الحدودية او قطع الطرق او الاضرار بالأراضي الزراعية لان الوديان كبيرة وقادرة على استيعاب المزيد من الموجات".

وأشار الى ان "خلية الازمة الحكومية اجلت قرار الاستنفار بالوقت الحالي مع ابلاغ كافة المناطق بضرورة الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مسار تدفق السيول لدواعي السلامة تحسبا لاي طارئ مع وجود مؤشرات على احتمالية هطول امطار غزيرة في الساعات 24 القادمة".

يذكر ان عضو مجلس ديالى، أوس المهداوي، اعلن أمس الجمعة، اصدار لوائح خطة طوارئ السيول في المحافظة.

وقال المهداوي لـ"بغداد اليوم"، انه "ومع اقتراب هطول الأمطار بدأت خلية الأزمة العليا في ديالى سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية خلصت الى إقرار لوائح خطة السيول العامة التي ستشمل 8 مناطق اغلبها تقع ضمن الشريط الحدودي العراقي- الإيراني ضمن حدود مدن مندلي وقزانية وصولا الى قراهما".

وأضاف ان "لوائح خطة السيول تتضمن 3 نقاط رئيسة ابرزها توحيد جهود خلية الأزمة ووضع سياقات التعامل مع أي أوضاع طارئة مع إعادة العمل على تطهير مسارات تدفق السيول في الوديان الحدودية وباقي المناطق".

وأشار المهداوي الى، ان "لوائح خطة طوارئ السيول ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من مساء اليوم والى حين انتهاء موسم الامطار"، مؤكداً بان "الخطة مهمة جداً من اجل تحديد الصلاحيات والاستعداد لأي طارئ".